Dał ostateczny dowód, że popiera Putina. Wstrząsające przemówienie

Ale czy to oznacza, że Kusturica zmienił zdanie o Rosji i jej przywódcy? Poszedł po rozum do głowy i przestał powtarzać komunikaty wspierające rosyjską propagandę? Wygląda na to, że nie. W pierwszym tygodniu kwietnia Kusturica odebrał w Belgradzie wyróżnienie od serbskiego towarzystwa kulturalnego "Prosvjeta", a w swoim przemówieniu stwierdził, że Ukraina ma "pronazistowski rząd".