Część widzów nie wytrzymuje. Pierwsze 6 minut serialu i zamykają oczy

"Supki" z "The Boys" pracują dla korporacji, dla której liczy się tylko popularność superbohaterów i to, ile generują milionów dolarów zysku. W przeciwieństwie do bohaterów Marvela, o grzecznych postaciach nie ma tutaj mowy. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu pokazał, że to nie będzie bajka, a prawdziwa jazda bez trzymanki. Sześć minut otwarcia "The Boys" zaserwowało tak mocną scenę, że niektórzy widzowie nie wytrzymali. W nowym "Clickbaicie" tłumaczymy, dlaczego warto dać szansę tej produkcji, która podejmuje takie tematy jak neonazizm, rasizm, homofobia, krytykuje polityków, media i fanatyków religijnych i amerykańskie sekty.