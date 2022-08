Ostre słowa wdowy. "Patrick Swayze nie będzie częścią tego projektu"

"Dirty Dancing" to kultowy tytuł z lat 80. ubiegłego wieku. Za sprawą zmysłowego tańca w rytmie przebojowego "(I've Had) The Time of My Life" Patrick Swayze oraz Jennifer Grey stali się jedną z najsłynniejszych filmowych par. W najbliższych miesiącach ma powstać ciąg dalszy historii. Wdowa po zmarłym aktorze kategorycznie wypowiada się na temat tego projektu.