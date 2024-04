Widzowie oszaleli na jego punkcie. "Fenomenalny, najlepszy w historii"

Jak podaje Prime Video, "Road House" w ciągu pierwszych dwóch weekendów, a raczej 10 dni (niestety, platforma Amazona publikuje dość nieprecyzyjne informacje) zgromadził przed ekranami 50 mln widzów. Jest to najlepszy wynik fabularnej produkcji w całej historii Prime Video. Poprzedni rekord należał do filmu "Książę w Nowym Jorku 2", który jednak, w przeciwieństwie do "Road House", nie był oryginalną produkcją Prime Video (zrealizowaną w studiach MGM), lecz zakupioną przez Amazona od wytwórni Paramount Pictures.