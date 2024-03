Czuły i zaskakujący. Historia "Taty" już na HBO

- Ukraina to dla Leny symbol domu i dzieciństwa. To dla niej kraina natury, ducha, rodziny, która okazuje się – jak to bardzo często bywa na peryferiach kraju – ułomna, bo rodziny wyjeżdżają z tych miejsc. Starsze kobiety, mężczyźni i dzieci zostają, a młodsi emigrują do większych miast. Tak jest w "Tacie", który opowiada także m.in. o rozpadzie tradycyjnej rodziny i tworzeniu się nowych form, które niekoniecznie oparte są na więzach krwi, a czasem po prostu na wyborze, uczuciu czy przypadku - mówiła w rozmowie z WP Anna Maliszewska.