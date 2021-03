109 lat od zatonięcia. Titanic wciąż skrywa mroczne tajemnice

Można powiedzieć, że oni również nie dotarli szczęśliwie do Ameryki. W ciągu 24 godzin odmówiono im wjazdu do USA i oskarżono o podróż bez biletu. Zarzucano, że bezprawnie zajęli miejsca w łodziach ratunkowych, które im się nie należały. W aktach sprawy, do których dodarli dokumentaliści, opisane zostały "naganne zachowania" ocalałych Chińczyków. Ukrywanie się w łodziach ratunkowych podczas ewakuacji, przestawianie w kolejce, przebieranie się w kobiece ubrania, ustawianie się w kolejce do łodzi, w których miały być ewakuowane tylko kobiety i dzieci.