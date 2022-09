D23 Expo. Harrison Ford był niezwykle wzruszony. Wyglądało to jak pożegnanie

Zdaję sobie sprawę, że to wybór nieortodoksyjny, bo przecież i wcześniej, i później pokazano rzeczy niemalże skazane na komercyjny sukces, jako że "Mała syrenka", "Mufasa" czy "Królewna Śnieżka" zapewne ściągną do kinowych sal tłumy, to jednak nie sposób nie docenić dzieła wyrastającego prosto z serca. Reżyser Justin Simien za młodu przepracował kilka letnich tygodni jako członek obsady Disneylandu i zakochał się w familijnej grozie tytułowego nawiedzonego domu, jednej z flagowych atrakcji parku. Jeśli ktoś myśli, że to karkołomny pomysł i słaby fundament, niech przypomni sobie o "Piratach z "Karaibów", które dzielą z tym filmem rodowód.