Daniel Olbrychski po latach pojednał się z synem. "Zawsze bardzo się starałem"

Olbrychski twierdzi ponadto, że dla Rafała był mniej surowy niż dla swoich pozostałych dzieci: Wiktora i Weronikę (każde ma z inną kobietą). Oboje mieszkają w USA i nie utrzymują kontaktu z ojcem. Olbrychski wyznał w wywiadzie, że kiedy on w młodości mieszkał we Francji, to dzwonił do swojej mamy co dwa dni. Robił to "z potrzeby serca". - Moje dzieci nie mają tego, nie potrzebują, ale rozumiem to - dodał 78-latek.