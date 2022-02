Daniel Olbrychski zerwał kontakty z Rosją. Ale zwraca się z odezwą do przyjaciół

- Ich dorosły syn jest jednak na Ukrainie. Spytałam mamy tego chłopca, czy chce, żebyśmy pomogli mu i jego narzeczonej i sprowadzili ich do Polski. Nasza Larysa zadzwoniła do syna, a on powiedział jej tak: "Mamo, nie możemy wszyscy wyjechać, tu jest dużo do zrobienia. Jestem kucharzem zawodowym. Chłopcy będą walczyć, a ja będę ich karmił". Bardzo nas to wyznanie wzruszyło, to jest bardzo szlachetne – powiedziała tabloidowi Krystyna Demska-Olbrychska.