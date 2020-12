David Prowse nie żyje. Córka Dartha Vadera ujawnia nowe fakty i nie kryje żalu

Swoje trzy grosze w brytyjskiej prasie dorzuciła córka aktora, Rachel. Kobieta potwierdziła, że jej ojciec zmarł w wyniku komplikacji związanych z Covid-19. Miał też Alzheimera. Prowse ostatnie dwa tygodnie spędził w szpitalu. – To okropne, że przez restrykcje związane z Covid nie mogliśmy się z nim zobaczyć i go pożegnać – mówiła Rachel.

Oni odeszli w 2020 roku

- George uwierzył, że to ja zdradziłem mediom informację o śmierci Dartha Vadera, chociaż w tym czasie nawet nie wiedziałem, że moja postać zginie. Od tamtej pory nie odzywa się do mnie. Bojkotowano mnie na planie i nie dostałem zaproszenia na premierę - wspominał w jednym z wywiadów. O kulisach całego konfliktu opowiada dokument "I Am Your Father" z 2015 r.