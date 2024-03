David Seidler nie żyje. Oscara otrzymał za scenariusz do filmu "Jak zostać królem"

David Seidler jąkał się przez całe dzieciństwo. Marzył o filmowej opowieści o swoim idolu, również jąkającym się Jerzym VI. Kiedy odbierał Oscara za scenariusz do "Jak zostać królem", dziękował Elżbiecie II, że nie wsadziła go do więzienia z powodu siarczystej wiązanki przekleństw, jaką wpisał do jednej ze scen. Autor zmarł, zajmując się swoim hobby.