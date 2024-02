Demokratyczne, tajne i bezpośrednie, z certyfikatem NATO… Orły "nie do złamania"!

"W pełni demokratyczne, tajne i bezpośrednie. Nie do złamania" – tak o Polskich Nagrodach Filmowych mówił Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej i pomysłodawca Orłów, podczas ogłoszenia nominacji do tegorocznej edycji. Ani on, ani żaden inny przedstawiciel Niezależnej Fundacji Filmowej, organizatora Orłów, nie zna wyników głosowania Akademii aż do momentu publicznego otwarcia kopert na scenie Teatru Polskiego, podczas transmisji na żywo. Biorąc pod uwagę, że w dwuetapowym głosowaniu bierze udział ponad 850 członków Polskiej Akademii Filmowej, samo przeprowadzenie głosowania i zliczania głosów, a potem utrzymania go w tajemnicy, to nie lada przedsięwzięcie.