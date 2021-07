Dieter Brummer nie żyje. Aktor miał zaledwie 45 lat

"To był dość intensywny czas, gdy po liceum musiałem radzić sobie z całą tą sławą i uwielbieniem. Choć było to wspaniałe, chciałem udowodnić sobie, że mogę ubrudzić ręce i pocić się za pieniądze tak łatwo, jak przychodziło mi to bycie wystrojonym i napiętym na planie. Ludzie mówią, że jestem tylko czyścicielem okien. W rzeczywistości jest to stosunkowo specjalistyczny fach" – powiedział w rozmowie dla TV Tonight.