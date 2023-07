"Disco Boy". W poszukiwaniu lepszego jutra i samego siebie

Nie jest to więc tylko opowieść o dwójce chłopaków, którzy próbują uciec z Białorusi do lepszego świata. Dla Mikhaila (Michał Balicki) podróż nie okazuje się tą wymarzoną, jednak Aleksiej (Franz Rogowski) realizuje ich plan - dociera do Francji i wstępuje do Legii Cudzoziemskiej. Jeśli dostanie się do armii i wytrzyma pod ścisłym rygorem kilka lat, zdobędzie nową tożsamość i francuski paszport.