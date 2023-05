Disney świętuje stulecie. Kultowe postaci z dzieciństwa ożywają na naszych oczach. "Hakuna matata!"

Disney jest ogromną korporacją, gigantem telewizyjnym i filmowym. Ale teraz, świętując właśnie swoją "setkę", Disney stawia na pierwszym miejscu ideę przyjaźni, tak ważną w produkcjach znanych wielu pokoleniom. To właśnie postaci z disneyowskich bajek wychodzą na pierwszy plan tych celebracji. W trzech europejskich miastach: Londynie, Paryżu i Berlinie stworzono przestrzeń poświęconą celebracji przyjaźni i świetnej zabawie - "Wonder of Friendship: the Experience". Multisensoryczna i interaktywna wystawa przeprowadza przez świat ulubionych disneyowskich bohaterów. Wydarzenie jest przystosowane także dla osób poruszających się na wózkach oraz osób z nadwrażliwością sensoryczną, by każdy czuł się zaproszony na to święto przyjaźni.