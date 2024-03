Wielkie widowisko Netfliksa. Widzowie mieli oszaleć na jego punkcie

"Rebel Moon: Część 1: Dziecko zdrady" pojawił się na platformie pod koniec grudnia ubiegłego roku. Krytycy byli bardzo rozczarowani. "Mając do dyspozycji ogromny budżet i nieograniczone możliwości innowacji, Snyder zrealizował boleśnie oczywisty zbiór… ‘wpływów’? Nie. Przypisałbym wówczas zbyt duże zasługi reżyserowi. ‘Rzeczy do skopiowania, a następnie złączonych w całość’ – to określenie wydaje się bardziej odpowiednie. Powstała z tego nieznośna nuda, polegająca na żmudnym przedzieraniu się przez lawinę gatunkowych klisz, pogłębiana atmosferą pretensjonalności i wyniosłej zarozumiałości" – napisał krytyk z "Fiction Machine".