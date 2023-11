Do dziś nie może sobie wybaczyć. "Okłamałeś mnie i moją mamę"

- Niestety, tak było naprawdę – kontynuuje Stallone, omawiając sceny z piątej części "Rocky’ego" – Gdy coś staje się ważniejsze od rodziny, skutki bywają druzgoczące. W filmie syn ma pretensje do ojca, że go nie dostrzega, że całą swoją uwagę poświęca swojej pracy i pasji. - Mówiłeś, że będę najważniejszy, ale okłamałeś mnie i moją mamę. My też cię potrzebowaliśmy – krzyczy Sage.