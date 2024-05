Do kin waliły tłumy Polaków. Film nareszcie zobaczysz z kanapy

Akcja filmu toczy się w nietypowej scenerii - wynajętej sali bankietowej oraz przyległych do niej pomieszczeniach. Korytarze, toalety, kuchnie i pokoje stają się areną dramatycznych wydarzeń. Mimo że miejsce to zazwyczaj kojarzy się z radosnymi uroczystościami, tym razem bohaterowie nie mają powodów do świętowania. Planowany ślub nie dojdzie do skutku, ponieważ pan młody zdecydował się na ucieczkę sprzed ołtarza.