Tylko polskie przeboje. Widzowie powiedzieli: "dość"

Najpopularniejszym polskim filmem 2023 roku w kinach stał się nasz kandydat do Oscara – "Chłopi". Produkcję, która na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zdobyła m.in. Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę Specjalną Jury, obejrzało na dużym ekranie 1,7 mln widzów (stan na 24 grudnia). Był to jedyny polski tytuł, który w bieżącym roku rzucił wyzwanie hollywoodzkim produkcjom. Do "Barbeheimera" sporo jednak zabrakło. "Barbie" zgromadziła w kinach ponad 2,8 mln widzów, zaś "Oppenheimer" około 2 mln osób.