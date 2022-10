"Dobry opiekun". Ta historia przeraża. Robił to pacjentom

Zakładam, że co niektórzy mogą mieć pewne zastrzeżenia do tempa filmu, bo jednak, chcąc nie chcąc, snuje się on przez dobre dwie godziny. Odnosi się też wrażenie, że twórcy mogli szybciej dojść do przedstawienia konkretnych wydarzeń. Jednak sama historia jest tak nieprawdopodobna, że trudno nie oglądać jej ze sporym zainteresowaniem. I mamy tu miłe odstępstwo od reguły. Netflix regularnie zasypuje nas serią różnych thrillerów, o których człowiek w większości chciałby jak najszybciej zapomnieć, ale "Dobry opiekun" to po prostu kawał solidnej filmowej roboty.