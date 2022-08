"To było spontaniczne". On miał żonę, a ona miała męża

"Sceny seksu w filmie były spontaniczne. Miały wyzwolić radość. Między nami była dobra chemia, ale wiedzieliśmy, co robimy. Ponieważ ona była mężatką, a ja byłem żonaty. Zachowywaliśmy się profesjonalnie. Śledziliśmy historię, próbując oddać prawdę z tego, co napisał D.H. Lawrence. Koordynator intymności na pewno by nam wówczas nie pomógł, a raczej spowolnił proces twórczy" –uważa aktor.