"Dom Gucci". To miał być nowy "Ojciec chrzestny". Widzowie będą wściekli?

Każdy, kto miał okazję czytać pierwsze reakcje na temat "Domu Guccich" mógł natrafić na porównania do "Ojca chrzestnego". Kilku krytyków stwierdziło, że nowy film Ridleya Scotta przypomina arcydzieło Francisa Forda Coppoli. Przyznam, że jak to przeczytałem, to do razu miałem alarm w głowie. W końcu wielu próbowało, ale mało komu udało się nakręcić dzieło na poziomie "Ojca chrzestnego".