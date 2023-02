Dzięki "Greyowi" stał się obiektem westchnień. Tak się zmieniał Jamie Dornan

Jamie Dornan zadebiutował w 2006 roku w filmie "Maria Antonina". Niedługo potem otrzymał rolę w serialu stacji ABC, "Dawno, dawno temu" oraz w brytyjskim serialu kryminalnym "Upadek", gdzie zagrał seryjnego mordercę u boku Gillian Anderson. Kryminał okazał się prawdziwym telewizyjnym przebojem, a Dornan i Anderson - iście elektryzującym duetem antagonistów. Co więcej, to właśnie rola w tym serialu zapewniła mu tę, przez którą przez kilka kolejnych lat wzdychały do niego tłumy fanek. A jak od tego czasu zmienił się sam aktor? Zobaczcie!