Dzieli ich 16 lat. Tajemniczy "związek na własnych zasadach"

"Mam pełną świadomość, że on mnie nigdy wiekiem nie dogoni, a ja też na niego nie poczekam. Ale z jakiegoś powodu serce wybrało jego. Nie oceniam go przez pryzmat wieku, ale przez to, jakim jest człowiekiem. Trzeba też oddzielić wiek od dojrzałości, bo to nie jest tożsame" – powiedziała aktorka w rozmowie z "Rewią".