Zadał intymne pytanie. "Zdecydowanie nie czerpałam przyjemności"

W rozmowie z Howardem Sternem Emily Blunt przyznała, że wprawdzie zawód aktora to sztuka gry i udawania, ale dużo łatwiej pracować jest z osobą, z którą ma się dobre relacje. Szczególnie, jeśli tworzy się z nią ekranową parę. Wypracowała sobie jednak sposób, który stosuje w trudniejszych przypadkach: - Muszę znaleźć coś, co mi się podoba w drugiej osobie. Cokolwiek, nawet jeśli to ma być tylko jedna rzecz.