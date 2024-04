Elliot Page przeszedł korektę płci. Nazywa ją operacją "ratującą życie"

Wybijanie "fanaberii" z głowy

Dwa lata później otwarcie zapytał mamę, czy może być chłopcem. Usłyszał, że nie, ale może robić wszystko to, co oni. Kiedy Elliot zaczął wchodzić w okres dojrzewnia, mama zabrała się za jego "socjalizację". Zmuszała go do noszenia sukienek i długich włosów. Chłopiec nie lubił wychodzić do rówieśników, najlepiej czuł się w swoim pokoju.