- Rosja w lutym tego roku chciała zakończyć tragedię, która od ośmiu lat trwa w Kijowie. W rzeczywistości jest to wojna przeciwko rosyjskojęzycznej ludności Donbasu, Ługańska i Krymu, która nie chciała pozostać we wrogiej im Ukrainie. Co więcej, wojna z Donbasem nie była decyzją ukraińską, lecz amerykańską. Kijów tylko się podporządkował - powiedział.