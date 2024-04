Emma Stone chciałaby wrócić do swojego prawdziwego imienia. Porzuciła je już w dzieciństwie

- Poproszono mnie o wybranie innego imienia. Pomyślałam sobie: "Bedę Riley, Riley Stone". Nazywałam się tak przez ok. pół roku. Pamiętam, że wystąpiłam wtedy gościnnie w "Malcolm in the Middle". Pewnego dnia słyszę na planie: "Riley! Riley!", ale nie miałam pojęcia, na kogo tak wołają, aż w końcu podeszli do mnie, chwycili za rękę, mówiąc: "Chodź, potrzebujemy cię do ujęcia". Pomyślałam sobie: "Nie czuję się Riley, nie mogę nią być". No i wróciła Emma - wspominała aktorka.