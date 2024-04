Stone przeklęła go pod nosem. Teraz się tłumaczy

Internauci byli przekonani, że aktorka zwróciła się do męża, Dave'a McCary'ego, by powiedzieć: "To k...s", a ten w odpowiedzi się roześmiał. Teraz okazuje się, że w rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca. – Nie! Nie nazwałam go "k.....m". Co powiedziałam? (...) Wcale nie byłam na niego zła. Będę musiała to sprawdzić – tłumaczyła w najnowszej rozmowie z "The Hollywood Reporter".