Mówiono o romansie. "Połączyło nas coś bardziej trwałego"

Scenariusz "Biletu do raju" powstał specjalnie z myślą o nich. Hollywoodzcy weterani wcielają się w rozwodników próbujących odwieść swoją córkę od ślubu z chłopakiem poznanym chwilę wcześniej na Bali. Byli małżonkowie, choć non stop skaczą sobie do oczu, zawierają sojusz i zaczynają bezwzględnie sabotować przygotowania do uroczystości. A mi dłużej ze sobą przebywają, tym uświadamiają sobie, że łącząca ich miłość nigdy nie wygasła.