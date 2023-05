Energa Grupa ORLEN i Fundacja Tumult razem przy organizacji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE

Współpraca Energi z Grupy ORLEN i Fundacji Tumult trwa od 2017 roku. Festiwal co roku ściąga do miasta tłumy miłośników kina z całego świata. Zeszłoroczną edycję odwiedziła rekordowa liczba gości z 78 krajów. Do Torunia przyjechało między innymi 800 autorów zdjęć, 650 studentów szkół filmowych, 130 przedstawicieli mediów i 1200 reprezentantów branży filmowej. Festiwal jest prawdziwym świętem kina, a w ciągu tygodnia wyświetlanych jest ponad 200 filmów.