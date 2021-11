"Tragedia Makbeta". Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście

Joel Coen wyłamał się z duetu i jest teraz wolnym elektronem, który zrobił po wielu latach film bez brata. "Ethan nie chce już kręcić filmów" – usłyszeli fani kilka miesięcy temu. Gdy padło, że drogi braci się rozchodzą, nikt nie był chyba w stanie sobie wyobrazić, co tak naprawdę będzie chciał zaserwować Joel. A daje swoim fanom, wychowanym na klimatycznym "Fargo", liście miłosnym do westernów, czyli "Balladzie o Busterze Scruggsie", na filmach "Big Lebowski" czy "Prawdziwym męstwie", coś totalnie innego, co zaskakuje od pierwszego ujęcia.