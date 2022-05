Ezra Miller został aresztowany za napaść. Wytwórnia podjęła decyzję w jego sprawie

Ezra Miller miał być jedną z gwiazd Warner Bros., ale za sprawą swoich ostatnich "poczynań" stał się największym problemem dla giganta. Wydaje się, że aktor, który wcielił się we Flasha w "Lidze Sprawiedliwości" i następnie doczekał się własnego filmu ("The Flash" trafi do kin w czerwcu 2023 r.), bardzo starał się, by wylecieć z pracy.