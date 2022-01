Fala zaciekłej krytyki. Kożuchowska dawno nie była w takiej sytuacji

Media dały jej wtedy popalić. To był pierwszy moment w jej karierze, kiedy tak bardzo dotknęło ją ostrze krytyki. Na pewno mocno to przeżywała, choć po latach udało jej się nabrać dystansu do całej sprawy - zaproszona w 2019 roku przez Kubę Wojewódzkiego do jego programu telewizyjnego, opowiedziała kulisy całej sprawy, tłumacząc kwestię kartonów mikroskopijnym budżetem serialu: produkcji nie było stać na rozbicie samochodu.