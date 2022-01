"Zwykła polityczna manipulacja". Skiba rozprawia się z "Gierkiem"

"Twórcy, całkiem na serio, starają się za wszelką cenę wybielić Gierka. Przedstawiają go jako ślunskiego pierona, takiego, co to lubi zjeść roladę z modrą kapustą. Edek to w filmie swój chłop, taki nieco naiwny, rubaszny wujaszek (...) Edziu chce dobrze, ale wszyscy spiskują przeciw niemu: KGB, SB, MO, Jaruzelski i cwani zachodni bankierzy. To wizja rozbrajająco naiwna i nieprawdziwa" - pisaliśmy w recenzji.