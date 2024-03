Fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Na nowego "Batmana" jeszcze poczekają

Choć to niejedyne przetasowanie w kalendarzu tytułów Warner Bros. W pierwotnym dniu premiery drugiego "Batmana" do kin zawita "The Bride" z Maggie Gyllenhaal, Christianem Balem, Jessie Buckley i Peterem Sarsgaardem. Później ukaże się też "Alto Knights" z Robertem DeNiro w podwójnej roli - zamiast 15 listopada 2024 r. trafi do widzów 21 marca 2025 r.