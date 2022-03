"Batman". Najbardziej oczekiwana premiera roku. Spider-Man może się schować [RECENZJA]

Podejrzewam, że osoby szukające lekkiej rozrywki w ramach ucieczki od tego, co dzieje się teraz na świecie, mogą "Batmanem" się rozczarować. To nie Marvel, gdzie w radosny sposób fabuła przechodzi od jednego zwrotu akcji do drugiego. W filmie z Pattinsonem nie brakuje rzecz jasna zabawy, ale nie uświadczycie tu zbyt wiele humoru – to mroczna, pełna grobowej powagi opowieść. Właśnie w takim duchu są utrzymane najlepsze komiksy z Batmanem. I nie ukrywam, że zdecydowanie wolę taką estetykę niż to, co widzieliśmy np. w "Spider-Man: Bez drogi do domu".