"Fantastyczne zwierzęta" wstrzymane. Miało być pięć części

Próżno szukać kolejnych "Fantastycznych zwierząt" na ekranach

Jak podaje Variety, w podcaście "Inside Total Film" reżyser wyznał: – Doszliśmy do końca i jesteśmy wszyscy tak dumni z tego filmu ["Fantastycznych zwierząt: Tajemnic Dumbledore'a" – przyp. aut.]. Kiedy ujrzał wreszcie światło dzienne, musieliśmy się po prostu zatrzymać i odpocząć – tłumaczył twórca. Co innego jednak naturalna przerwa między kolejnymi odsłonami, a co innego wstrzymanie prac, na co aktualnie się zanosi.