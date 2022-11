Wyrzucili Johnny'ego Deppa, a teraz żałują. Bez niego filmów nie będzie

"Fantastyczne zwierzęta" zapowiadały się na jedną z najbardziej kasowych serii w historii kina. Pierwsza część zarobiła w kinach ponad 800 mln dolarów. Później jednak wytwórnia zaczęła za bardzo dbać o swój wizerunek, co doprowadziło do usunięcia Johnny'ego Deppa z obsady, a ostatecznie do zamknięcia projektu.