Film o Marilyn Monroe tylko dla dorosłych. Tak wygląda "Blonde"

Członkowie Motion Pictures Association, którzy w USA przyznają filmom kategorie wiekowe, dodajmy - respektowane w kinach, wydali werdykt. Dramat Andrew Dominika "Blonde" otrzymał najwyższą kategorię wiekową NC-17. Oznacza to, że film mogą obejrzeć jedynie osoby powyżej 17. roku życia. Dla wielu produkcji ta kategoria to praktycznie wyrok – niewiele multipleksów porywa się na to, by wyświetlać filmy, na które w istocie mogą przyjść wyłącznie widzowie dorośli.