Zrobił furorę w Wenecji. Właśnie trafił do polskich kin

Saul jest bohaterem, który w pewnym sensie wymyka się ramom i oczekiwaniom. Gdy ktoś zostaje oskarżony o gwałt, spodziewasz się, że zaprzeczy, a on po prostu mówi, że nie pamięta. To wydawało mi się interesujące w tej postaci: jest wystarczająco dobry, by zwątpić w siebie. Jego postawa rozdziera serce, bo zdajesz sobie sprawę, że on myśli, że byłby do tego zdolny.