Finał erotycznej trylogii tuż-tuż. Jest już zwiastun "Kolejnych 365 dni"

Opowieść o romansie Polki z sycylijskim mafioso najpierw odniosła sukces w księgarniach, a teraz święci triumfy na ekranach. Trylogia "365 dni" przyniosła sławę jej autorce Blance Lipińskiej, która czuwa też nad efektem filmowej ekranizacji swojej twórczości. Pierwsza produkcja okazała się na tyle kasowa, że pomimo nominacji do Złotych Malin Netflix wykupił prawa do ekranizacji kolejnych części. I tak oto polski erotyk stał się towarem eksportowym na cały świat, przebijając się do TOP3 platformy w kilkudziesięciu krajach.