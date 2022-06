To jest czas Simone. "Polska stała się moim drugim domem"

- Polska ekipa zmieniła moje życie. I to nie trochę, ale całkowicie. Tego nigdy nie zapomnę i na zawsze będę wdzięczny im za to, co się stało. Mogą na mnie też zawsze liczyć. Codziennie dziękuję za to, co wydarzyło się w moim życiu. Budzę się i widzę wiadomości od tych wszystkich ludzi z różnych krańców świata, którzy stali się moimi fanami, i czuję się ogromnym szczęściarzem. Bez przyjaciół z Polski to by się nie wydarzyło – przyznaje.