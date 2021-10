Foremniak w porażającej roli. "Krzyk filmowej Małgosi to krzyk wielu kobiet"

Myślę, że o tym wiedzą jedynie producenci. Małgosia opowiedziała mi natomiast ciekawą historię: gdy przyszedł do niej po razy pierwszy Bartek Blaschke, to zaprosiła do siebie Zuzię - bratanicę Joanny, czyli biologicznej mamy Grzesia. Zuzia to niezwykle uduchowiona osoba. To ona kilka lat wcześniej, gdy ukazał się pierwszy reportaż o losach Grzesia, powiedziała: "teraz czekamy na propozycję filmu fabularnego. Zrobi go młody reżyser, debiutant, ale najpierw muszę mu spojrzeć głęboko w oczy". I tak się stało.