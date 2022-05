Fred Ward nie żyje. Odszedł niezwykły aktor z ogromną charyzmą

Fred Ward był z pochodzenia Indianinem Cherokee. Szkołę aktorską ukończył w New York's Herbert Berghof Studio. Nie od razu podjął pracę w swoim zawodzie. Buntownicza, indiańska natura kazała mu szukać swojej drogi życia poza Hollywood. W końcu jednak jedna ze ścieżek zaprowadziła go do Fabryki Snów, w której spędził 40 lat.