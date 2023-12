Wyznał po latach. "Przeciętna rola uratowała mi życie"

W najnowszym wywiadzie, w rozmowie z Joshem Horowitzem dla podcastu Happy Sad Confused, Garry Oldman uznał swoją rolę w "Harrym Potterze" za przeciętną, którą powinien inaczej poprowadzić. "Myślę, że moja gra aktorska w tym przypadku była przeciętna, naprawdę. Gdybym wpadł na ten sam pomysł, co Alan Rickman, i najpierw przeczytał książki, by wiedzieć, czego się spodziewać, to rozegrałbym to inaczej" – powiedział zdobywca Oscara.