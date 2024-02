Zagrała w nowym filmie Netfliksa. Jest nie do poznania

Gillian Anderson jako dziennikarka BBC. Widać zaskakujące podobieństwo

Aby odpowiednio przygotować się do roli, Brytyjka przestudiowała nie tylko feralny wywiad, ale i inne odcinki programu informacyjnego "Newsnight", emitowanego w BBC News od lat 80. Fizyczne podobieństwo dwóch kobiet wyeksponowano przy pomocy peruk i makijażu, ale to dzięki pracy Anderson nad gestami i ruchami Maitlis aktorka tak mocno upodobniła się do swojej postaci. Wcielający się w księcia Rufus Sewell musiał natomiast korzystać ze specjalnych protez.