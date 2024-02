Globalna premiera: "Putin" - anglojęzyczny film fabularny, który wstrząśnie światem

Twórcy filmu wykorzystali technologię deep fake, która pozwoliła nałożyć na twarz aktora wizerunek Putina. "Było to bardzo trudne, bo nie mogliśmy ściągnąć Putina do studia, by zrobić 20 tysięcy ujęć i wytrenować sztuczną inteligencję na tyle, by idealnie go naśladowała. Materiały z Kremla nie wystarczają, żeby imitować tę postać w rozdzielczości kinowej. Po roku poszukiwań udało nam się stworzyć własną technologię, która przyniosła pożądany efekt" – mówi polski reżyser.