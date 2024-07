Gwiazda "Bridgertonów" zdradza przykre kulisy pracy. "Nie chciałam o tym myśleć"

Adjoa Andoh o problemach na planie "Bridgertonów"

Aktorka była gościnią w podcaście "Stirring It Up", gdzie rozmawiała o swojej karierze, która niestety była naznaczona rasistowskimi sytuacjami. Andoh przyznała, że choć pracowała i przy filmach, i przy serialach, a także w teatrach, to nie czuła się przez wiele lat sprawcza w swojej karierze. Przyznała, że chodzi przede wszystkim o podejście produkcji do czarnoskórych aktorów i aktorek.