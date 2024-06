"Bridgertonowie" wrócili. Tak gorącej sceny Netflix jeszcze nie miał

O tej scenie będą pisać wszyscy i trudno się dziwić. Netflix zrobił to dobrze, pokazując, jak kluczowa i jak piękna jest komunikacja partnerów w takiej chwili. To nie bezmyślny seks, by nakręcić oglądalność, a świetnie poprowadzona relacja. Penelope staje nago przed lustrem, nie wstydzi się swojego ciała. Colin zaś prowadzi ją, otwarcie mówi, co się będzie działo, co może poczuć, jak może go dotykać.